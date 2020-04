Correa voor het eerst na ongeluk weer in actie voor Alfa Romeo

Correa was vorig raceseizoen betrokken bij een ernstig ongeluk op Spa-Francorchamps in België. De Ecuadoriaanse Amerikaan raakte zwaargewond en zijn collega-coureur Anthoine Hubert overleed na de heftige crash.

Sindsdien werkte Correa lang aan zijn herstel. Op het harde asfalt heeft de coureur al tijden niet gereden, maar hij is wel laaiend enthousiast over zijn deelname aan de virtuele Chinese Grand Prix, die zondag verreden wordt. „Ik kijk er erg naar uit om weer in de cockpit te zitten”, zegt Correa op Twitter, die zondag namens Alfa Romeo in actie zal komen.

Correa wordt bij de Zwitserse renstal vergezeld door Antonio Giovinazzi. Die namens Alfa Romeo in de Formule 1 uitkomt. Uit de koningsklasse van de autosport zullen ook Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell en Nicholas Latifi meedoen aan de virtuele GP van China. De race start om 19.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen op de officiële kanalen van de Formule 1.