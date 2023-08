Ajax op hoofdlijnen rond met Chivas over Jorge Sanchez

De bal ligt bij Jorge Sanchez (25). De Mexicaan moet beslissen of hij weg wil bij Ajax nu de club achter zijn rug om op hoofdlijnen een akkoord heeft bereikt met het Mexicaanse Chivas de Guadalajara over de transfersom van de rechtsback. De club is bereid vier miljoen euro en tien procent bij doorverkoop te betalen. Punt van discussie is alleen of Sanchez eerst wordt gehuurd met een verplichte optie tot koop of direct wordt gekocht.

Jorge Sanchez. Ⓒ ANP/HH