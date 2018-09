VIDEO - Bondscoach Algerije flipt op persconferentie

Madjer is de opvolger van de Spanjaard Lucas Alcaraz, die werd ontslagen wegens de slechte resultaten in de WK-kwalificatie. Het is de derde termijn voor de 58-jarige Algerijn als bondscoach van de nationale ploeg. Eerder was hij in die rol werkzaam tussen 1994 en 1995 en daarna van 2001 tot 2002.

