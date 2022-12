WK-nieuws: 400 Oranje-fans geven gehoor aan oproep Louis van Gaal

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

400 Oranje-fans kopen via FIFA alsnog kaartje voor kwartfinale

08.20 uur: Het Nederlands elftal krijgt vrijdag tijdens de kwartfinale van het WK tegen Argentinië op de tribunes van het Lusail-stadion steun van 1400 Oranjefans. 1000 supporters hadden zich via de KNVB al verzekerd van een kaartje, 400 anderen kochten de voorbije dagen via de kanalen van de FIFA alsnog een toegangsbewijs, meldt de Nederlandse voetbalbond.

In het Lusail-stadion kunnen bijna 90.000 mensen terecht. Argentijnse fans bezetten naar verwachting meer dan de helft van alle plekken in het stadion. De Zuid-Amerikanen worden het gehele toernooi al gesteund door een trouwe schare fans, net als Brazilië.

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur Nederlandse tijd. De winnaar neemt het dinsdag in de halve eindstrijd op tegen Brazilië of Kroatië. Die wedstrijd is ook in het Lusail-stadion, net als de finale.

Louis van Gaal deed eerder nog een oproep aan Nederlandse fans om alsnog naar Qatar af te reizen. „We werden in het stadion overdonderd door de USA. Ik zag slechts wat plukjes Nederlanders op de tribune. Het zou heel prettig zijn als het land erachter gaat staan.”

Virgil van Dijk tijdens een training van Oranje. Ⓒ RENE BOUWMAN

Laatste training Oranje voor kwartfinale op WK tegen Argentinië

07.01 uur: Het Nederlands elftal werkt donderdag de laatste training af voor de kwartfinale op het WK van vrijdag tegen Argentinië. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal verschijnt om 16.00 uur Nederlandse tijd op veld 6 van de Qatar University. Alleen het eerste kwartier zijn journalisten welkom, daarna gaat Oranje achter gesloten deuren verder.

De Argentijnen, met bondscoach Lionel Scaloni, beginnen om 17.00 uur aan hun laatste training, op hetzelfde complex, maar dan op veld 3. Ook bij de Zuid-Amerikanen zijn de media alleen aan het begin even welkom.

Van Gaal en Scaloni geven ook allebei een persconferentie in Doha, Van Gaal om 13.30 uur en Scaloni om 14.15 uur.

Wedstrijden staan donderdag niet op het programma bij het WK. Kroatië en Brazilië spelen vrijdag de eerste kwartfinale, in de avond gevolgd door de ontmoeting tussen Nederland en Argentinië.

Zaterdag is het eerst de beurt aan Marokko en Portugal, vervolgens aan regerend kampioen Frankrijk en Engeland.