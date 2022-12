WK-nieuws: Noppert online vier keer zo populair als vóór WK

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Instagramvolgers keeper Noppert bijna verviervoudigd tijdens WK

12.31 uur: Het aantal Instagramvolgers van Oranjekeeper Andries Noppert is tijdens het WK in Qatar bijna verviervoudigd. Voorafgaand aan het toernooi had de keeper van sc Heerenveen nog zo’n 27.000 volgers, donderdag zijn dit er 106.000. Dat blijkt uit een telling van het ANP. Daarmee heeft Noppert, die eerst onderaan het lijstje hing, ploeggenoten Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor en Justin Bijlow ingehaald.

Aanvaller Cody Gakpo staat op nummer twee: zijn volgeraantal groeide de afgelopen twee weken met meer dan 90 procent. Luuk de Jong is de enige in de WK-selectie die tijdens het toernooi volgers is verloren.

Het aantal Instagramvolgers van spelers in Oranje loopt enorm uiteen. Memphis Depay heeft met 16 miljoen volgers met afstand de grootste achterban op het platform. Hij wordt gevolgd door Virgil van Dijk (12,9 miljoen volgers) en Frenkie de Jong (10,9 miljoen). Vrijdag speelt het Nederlands elftal tegen Argentinië in de kwartfinale van het wereldkampioenschap.

Sterling voegt zich vrijdag weer bij Engelse selectie na inbraak

11.02 uur: Raheem Sterling gaat zich weer bij de Engelse WK-selectie voegen. De 28-jarige aanvaller van Chelsea, die de achtste finale tegen Senegal (3-0) aan zich voorbij moest laten gaan, was huiswaarts gekeerd omdat zijn huis vorige week werd overvallen.

„De aanvaller van de Three Lions heeft het kamp tijdelijk verlaten vanwege familie-omstandigheden en naar verwachting keert hij vrijdag terug bij de ploeg in Al Wakrah”, meldde de Engelse voetbalbond. Engeland neemt het zaterdagavond om 20.00 uur op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk.

Bondscoach Gareth Southgate liet eerder optekenen dat het nog onduidelijk was of Sterling weer bij de selectie zou aansluiten. Sterling kwam 81 keer uit voor het Engelse elftal en scoorde op dit WK in de eerste wedstrijd tegen Iran. Ook in de tweede wedstrijd tegen de Verenigde Staten deed de 27-jarige voetballer mee, tegen Wales zat hij op de bank.

Volgens Engelse media waren gewapende personen in de nacht van zaterdag op zondag binnengedrongen in het huis van Sterling, terwijl zijn gezin thuis was. Aanvoerder Harry Kane wenste zijn ploeggenoot veel sterkte en hoopte dat hij hem snel weer terugziet. „Het is nooit makkelijk als je ziet dat een teamgenoot en vriend met zoiets moet omgaan. We moeten het afwachten. Ik ben er zeker van dat Raheem met de coach zal overleggen en de best mogelijke beslissing zal nemen voor hem en zijn familie.”

Geblesseerden Mendes en Pereira verlaten trainingskamp Portugal

10.44 uur: De geblesseerde Portugese internationals Nuno Mendes en Danilo Pereira hebben het trainingskamp van de nationale selectie in Qatar verlaten. Beide verdedigers revalideren verder bij hun club Paris Saint-Germain, meldde de Portugese bond.

Hun inzet voor de kwartfinale op het WK tegen Marokko komende zaterdag was al twijfelachtig, maar nu is duidelijk dat zij op het WK helemaal niet meer in actie komen.

Pereira speelde alleen de eerste groepswedstrijd tegen Ghana mee. Daarna brak hij drie ribben op de training. Mendes raakte in het tweede groepsduel met Uruguay opnieuw geblesseerd aan zijn linkerdij en moest worden gewisseld.

Fanwalk Oranje in Lusail met fluorescerende dansers

09.33 uur: De KNVB heeft de traditionele fanwalk van de Oranjesupporters in Qatar wat aangepast voor de kwartfinale van vrijdag tegen Argentinië, die om 22.00 plaatselijke tijd (20.00 uur in Nederland) begint. „We gaan veel met lichtjes doen, ook met van die fluorescerende dansers”, meldt een woordvoerder van de KNVB. Het is al donker als de Nederlandse aanhang samenkomt en achter de Oranjebus aan richting het stadion in Lusail loopt.

De wedstrijden die Oranje tot dusverre op het WK speelde, waren eerder op de dag. Het was toen telkens nog licht toen de Oranjefans in aanloop een feestje vierden.

Nederland is vrijdag flink in de minderheid qua aanhang. Op de tribunes in het Lusail-stadion zitten 1400 Oranjesupporters, liet de KNVB weten. Naar verwachting zijn ongeveer 50.000 Argentijnen bij het duel.

De Oranje dubbeldekker was voor het eerst aanwezig bij het EK van 2004 in Portugal. Sindsdien is het traditie dat Nederlandse supporters bij eindtoernooien samenkomen en feestvieren en ruim twee uur voor de wedstrijd achter de bus, met luide muziek, richting het stadion lopen.

400 Oranje-fans kopen via FIFA alsnog kaartje voor kwartfinale

08.20 uur: Het Nederlands elftal krijgt vrijdag tijdens de kwartfinale van het WK tegen Argentinië op de tribunes van het Lusail-stadion steun van 1400 Oranjefans. 1000 supporters hadden zich via de KNVB al verzekerd van een kaartje, 400 anderen kochten de voorbije dagen via de kanalen van de FIFA alsnog een toegangsbewijs, meldt de Nederlandse voetbalbond.

In het Lusail-stadion kunnen bijna 90.000 mensen terecht. Argentijnse fans bezetten naar verwachting meer dan de helft van alle plekken in het stadion. De Zuid-Amerikanen worden het gehele toernooi al gesteund door een trouwe schare fans, net als Brazilië.

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur Nederlandse tijd. De winnaar neemt het dinsdag in de halve eindstrijd op tegen Brazilië of Kroatië. Die wedstrijd is ook in het Lusail-stadion, net als de finale.

Louis van Gaal deed eerder nog een oproep aan Nederlandse fans om alsnog naar Qatar af te reizen. „We werden in het stadion overdonderd door de USA. Ik zag slechts wat plukjes Nederlanders op de tribune. Het zou heel prettig zijn als het land erachter gaat staan.”

Virgil van Dijk tijdens een training van Oranje. Ⓒ RENE BOUWMAN

Laatste training Oranje voor kwartfinale op WK tegen Argentinië

07.01 uur: Het Nederlands elftal werkt donderdag de laatste training af voor de kwartfinale op het WK van vrijdag tegen Argentinië. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal verschijnt om 16.00 uur Nederlandse tijd op veld 6 van de Qatar University. Alleen het eerste kwartier zijn journalisten welkom, daarna gaat Oranje achter gesloten deuren verder.

De Argentijnen, met bondscoach Lionel Scaloni, beginnen om 17.00 uur aan hun laatste training, op hetzelfde complex, maar dan op veld 3. Ook bij de Zuid-Amerikanen zijn de media alleen aan het begin even welkom.

Van Gaal en Scaloni geven ook allebei een persconferentie in Doha, Van Gaal om 13.30 uur en Scaloni om 14.15 uur.

Wedstrijden staan donderdag niet op het programma bij het WK. Kroatië en Brazilië spelen vrijdag de eerste kwartfinale, in de avond gevolgd door de ontmoeting tussen Nederland en Argentinië.

Zaterdag is het eerst de beurt aan Marokko en Portugal, vervolgens aan regerend kampioen Frankrijk en Engeland.