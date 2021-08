Sport Kort: Pogacar combineert tijd- en wegrit op EK wielrennen

A

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Noodtoestand in Tokio verlengd tot week na Paralympics

13.09 uur: De Japanse regering heeft de noodtoestand in Tokio tot een week na afloop van de Paralympische Spelen verlengd. Het organisatiecomité van de Paralympics maakte maandag al bekend dat er vanwege corona geen toeschouwers bij de sportwedstrijden worden toegelaten. Mogelijk wordt er een uitzondering voor schoolkinderen gemaakt.

De noodtoestand is verlengd van 31 augustus tot en met 12 september. De Paralympische Spelen worden van 24 augustus tot en met 5 september in Tokio gehouden. Japan heeft nog steeds te maken met een toenemend aantal coronabesmettingen en in meerdere delen van het land geldt daarom de noodtoestand.

Pogacar combineert tijd-en wegrit op EK wielrennen

12.39 uur: Tadej Pogacar, tweevoudig winnaar van de Tour de France, doet volgende maand op de EK wielrennen mee aan de tijdrit en de wegrit. De Europese kampioenschappen zijn van 8 tot en met 12 september in het Italiaanse Trente.

De 22-jarige Sloveen reed na de zijn tweede Tourwinst op een rij alleen nog de olympische wegrit. In Tokio pakte hij brons, achter de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Belg Wout van Aert.

De tijdrit voor mannen is op 9 september, de wegrit is drie dagen later.

AZ met nieuwe doelman Vindahl Jensen naar Celtic

11.41 uur: Peter Vindahl Jensen kan woensdag zijn debuut maken voor AZ in de uitwedstrijd tegen Celtic in de play-offs van de Europa League. De Deense keeper, overgekomen van FC Nordsjælland, is speelgerechtigd voor het duel in Glasgow.

AZ is dinsdag met 23 spelers naar Schotland vertrokken. Nieuwelingen Vangelis Pavlidis, Sam Beukema en Aslak Fonn Witry maken ook deel uit van de selectie van trainer Pascal Jansen. Jesper Karlsson ontbreekt vanwege een schorsing. Hij kreeg vorig seizoen een rode kaart in het uitduel met HNK Rijeka.

AZ rondde maandag de transfer van Vindahl Jensen af. Hobie Verhulst verdedigde zaterdag het duel van AZ in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, die met 1-0 werd verloren.

AZ en Celtic treffen elkaar volgende week donderdag in Alkmaar voor een beslissend duel om een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Regerend kampioen Lille weken zonder Sanches

11.37 uur: Lille kan de komende weken niet beschikken over middenvelder Renato Sanches. De Portugees heeft een knieoperatie ondergaan en is naar verwachting ongeveer anderhalve maand uitgeschakeld.

De 23-jarige Sanches ontbrak afgelopen weekend al in de selectie van Lille, dat thuis met 4-0 verloor van Nice. Hij mist vermoedelijk ook de eerste twee speelrondes van de Champions League.

Afgelopen seizoen werd Sanches met Lille kampioen van Frankrijk. Op het EK deed hij in alle wedstrijden van Portugal mee. De Portugezen, die hun titel verdedigden, verloren in de achtste finales van België.

ADO neemt afscheid van operationeel directeur Bunt

11.35 uur: Gert-Jan Bunt is bezig aan zijn laatste weken als operationeel directeur bij ADO Den Haag. De partijen gaan per 1 september uit elkaar.

„Door de voorgenomen reorganisatie is er geen ruimte binnen de club voor meerdere directeuren. Dit is de aanleiding dat ADO Den Haag en Bunt besloten hebben het lopende contract te beëindigen”, meldt de club in een korte verklaring.

Eerder werd al het vertrek van financieel directeur Jachin Wildemans gemeld. Beide directiefuncties komen in de nieuwe organisatiestructuur te vervallen.

ADO Den Haag is nog altijd op zoek naar een nieuwe eigenaar. Begin vorige maand probeerde de Haagse club de overname aantrekkelijker te maken. „Om een redding van ADO Den Haag te vergemakkelijken en een faillissement te voorkomen hebben de hiervoor genoemde organen - bestuur STA, bestuur HFC, directie en rvc - aangegeven, dat zij onvoorwaardelijk hun aandeel, bevoegdheden en posities beschikbaar zullen stellen ten behoeve van een nieuwe aandeelhouder. De bestuursstructuur en de bemensing zijn daarmee dus geen struikelblok meer voor de overname en redding van ADO Den Haag. Niemand is belangrijker dan de club”, viel er te lezen in een verklaring.

ADO Den Haag gaat in beroep tegen de aftrek van drie punten, die het door de licentiecommissie opgelegd heeft gekregen. De reden voor de straf is dat de uit de Eredivisie gedegradeerde club vooralsnog niet heeft kunnen voldoen aan de begrotingsregels van de KNVB.

Tweevoudig kampioen Murray begint goed in Cincinnati

07.40 uur: Andy Murray heeft op het masterstoernooi van Cincinnati zijn eerste duel sinds Wimbledon gewonnen. In de eerste ronde was de tweevoudig kampioen de Fransman Richard Gasquet met 6-4 6-4 de baas.

De 34-jarige Murray, tegenwoordig de nummer 105 van de wereld, had van de organisatie een wildcard gekregen. Hij sloeg tegen Gasquet 38 winners, waaronder 14 aces.

„Het is ongelooflijk. Ze vertelden me dat het de zestiende keer is dat ik hier deelneem. Ik denk niet dat ik een ander toernooi zo vaak heb gespeeld”, zei Murray, die in 2008 en 2011 zegevierde in de Amerikaanse stad.

Voor Murray was het zijn eerste duel op een hardcourtbaan in de buitenlucht in bijna een jaar tijd; begin september van vorig jaar kwam hij op de US Open voor het laatst in actie op de ondergrond. Murray meldde zich onlangs af voor de Olympische Spelen, waar hij zijn olympische titels van 2012 en 2016 niet kon verdedigen.