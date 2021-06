Max Verstappen drijft Lewis Hamilton tot wanhoop: ’Het ziet er heel goed uit’

„Vanaf het begin voelde het direct heel goed en kon ik al snel de banden managen”, aldus Verstappen. „Zij gingen een ronde eerder naar binnen, daar reageerden we gelijk op en we slaagden erin om goede rondetijden neer te blijven zetten.”

Verstappen heeft nu een voorsprong van 18 punten op Hamilton in de WK-stand. „Heel positief, maar we moeten het volgende week opnieuw laten zien”, doelt hij op de tweede race in Oostenrijk. „Het ziet er nu heel goed uit, maar we moeten blijven doorgaan en blijven pushen. Ik heb er vertrouwen in dat we het dan weer goed kunnen doen.”

Max Verstappen balt zijn vuist. Ⓒ HH/ANP

Hamilton zegt zichzelf niet te veel zorgen te willen maken, maar was naar eigen zeggen kansloos. „Het was een beetje een eenzame race, maar het was onmogelijk om Max bij te houden. Red Bull is sneller, dat is wel duidelijk. Ze hebben de voorbije weken een grote stap voorwaarts gezet. Wij moeten ergens een upgrade vinden om sneller te worden.”