Egan Bernal kroop door oog van de naald: ’Ik had 95% kans op een dwarslaesie’

Video

Agressieve bumperklever crasht op absurde wijze

De bestuurder van een Honda Accord wil inhalen op een druk punt op een weg in de Amerikaanse staat New Jersey. Bij zijn inhaalactie neemt hij wel heel veel risico en dat blijft niet zonder gevolgen. De bestuurder houdt niets over aan het ongeval. Zelf iets gefilmd op de weg? Mail het ons via verkeer...