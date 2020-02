Dick Advocaat hilarisch op persconferentie

Dick Advocaat krijgt de lachers op de hand tijdens de persconferentie. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Dick Advocaat leeft ontspannen toe naar de topper tussen Feyenoord en PSV, die vooralsnog gewoon doorgang vindt zondag in Eindhoven. Het coronavirus is het gesprek van de dag in Noord-Brabant, maar niet in Rotterdam.