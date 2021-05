Uitzinnige Robert Lewandowski na doelpuntenrecord: ’Alsof ik in een sciencefictionfilm zit’

Lewandowski had slechts 29 wedstrijden nodig om tot die 41 treffers te komen en het record van Bayern-icoon Müller te verbeteren. De Duitse spits scoorde in het seizoen 1971/1972 veertig keer in de Bundesliga.

Bij Sky Sports reageerde Lewandowski uitzinnig. „Het voelt alsof ik in een sciencefictionfilm zit. Negentig minuten lang lukte het niet, maar op het laatste moment ging de bal er toch nog in. Ik ben sprakeloos. Het verbreken van dit record betekent heel veel voor me.”

De Pool, die zijn recordtreffer opdroeg aan zijn jarige moeder, durfde eigenlijk niets eens van deze hoeveelheid goals te dromen. „Ik dacht echt dat het onmogelijk was om veertig keer te scoren in 34 wedstrijden. En ik heb dit seizoen maar 29 duels gespeeld. Ik geloof het nog steeds niet, het is historisch en heel speciaal.”