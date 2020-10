Zlatan Ibrahimovic (39) de grote man in derby van Milaan

Ibrahimovic - die was teruggekeerd na besmet te zijn geweest met corona - had er zin in in de eerste helft in de Derby della Madonnina. De Zweed werd in de 13e minuut neergelegd binnen de zestienmeter en leidsman Mariani wees resoluut naar de stip. Uiteraard zette ’Ibra’ zichzelf achter de bal. Samir Handanovic stopte in eerste instantie zijn inzet, maar de rebound was alsnog een prooi voor de 39-jarige vedette: 0-1.

Amper drie minuten later was het weer raak voor de roodzwarten en weer was het Ibrahimovic, die het eindstation was van een fraaie aanval.

Elleboog in gezicht De Vrij

Maar Inter gaf zich niet gewonnen. Romelo Lukaku stond in de 29e minuut op de juiste plek: 1-2. Het spel ging op en neer maar de theepauze werd met 1-2 bereikt.

Inter voerde de boventoon in de tweede helft, maar de scherpte voorin was er steeds net niet. ’Ibracadabra’ toverde nog even een elleboog in het gezicht van Stefan de Vrij, maar de Zweed kreeg slechts een gele kaart, waar rood niet had misstaan.

Toch leek de bal ook voor Inter op de stip te gaan. Donnarumma hield zijn handen in, maar Lukaku ging er desondanks gretig overheen. In eerste instantie wees Mariani, naar de elfmeterstip. Maar na ingrijpen van de VAR ging het feest niet door vanwege - merkwaardig genoeg - buitenspel.

In het vervolg probeerde Inter nog van alles, maar het mocht niet meer baten. Lukaku zat er nog dicht bij in de laatste minuut, maar zijn inzet ging net naast. Door de zege is AC Milan de ongeslagen koploper in de Serie A.