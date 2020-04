Clubs, fans en tv-bazen Europese topcompetities met handen in het haar

Er is voor woensdag een bijeenkomst gepland met de vakbond van de profvoetballers PFA om tot een overeenkomst te komen, meldt de BBC. Het is een manier om de clubs financieel door de coronacrisis te helpen.

Het profvoetbal in Engeland ligt in ieder geval stil tot 30 april. De Premier League en de Football League willen wel graag de competities afmaken, maar hebben duidelijk gesteld dat er pas weer gespeeld kan worden als het veilig is en de omstandigheden het toelaten.

De spelers van Leeds United, koploper in de Championship, hebben zelf salarisuitstel aangeboden. Birmingham City heeft de spelers die meer dan 6000 pond per week verdienen gevraagd de komende vier maanden genoegen te nemen met de helft. De PFA streeft naar een collectieve benadering.

De mondiale vakbond Fifpro prijst de spelers van grote en rijke clubs die uit eigen beweging een loonoffer brengen, maar waarschuwt dat hun voorbeeld niet de spelers van de kleinere clubs onder druk mag zetten. „We kunnen alleen een beroep doen op gezond verstand dat de maatregelen van de eliteclubs en spelers niet zomaar voor iedereen gelden”, aldus algemeen secretaris Jonas Baer-Hoffmann.

Bekijk ook: Burgemeester van Londen wil hulp van voetbalclubs

Spaanse tv-baas: ’Ik verwacht dat het voetbal in juli weer kan beginnen’

De hoogste Spaanse voetbalcompetitie LaLiga kan in juli weer worden voortgezet, verwacht de baas van Mediapro, een van de grootste tv-zenders. „Ik verwacht dat het voetbal in juli weer kan beginnen, maar wel zonder publiek. En de clubs moeten eerst een periode krijgen om zich voor te bereiden”, zei Jaume Roures op de Spaanse radio.

Roures plaatst wel een kanttekening. „Zodra een speler in juli besmet raakt met het coronavirus, moeten we onmiddellijk de handdoek gooien en het seizoen beëindigen. Natuurlijk moeten we alles doen om dat te voorkomen, maar als het gebeurt, is het voorbij.”

Spanje is zwaar getroffen door het besmettelijke virus. In het land zijn al meer dan 8000 doden te betreuren. Het voetbal ligt al sinds 10 maart stil. Spelers van Valencia, Espanyol en Alavés zijn positief getest op het coronovirus.

Er zijn nog elf speelronden te gaan in LaLiga, waar Barcelona de koploper is met 2 punten voorsprong op Real Madrid. TV-baas Roures acht het mogelijk om elf wedstrijden in twee maanden te spelen. „Als we niet spelen, dan ontstaat er een financiële schade van 700 miljoen euro en het zal niet meevallen dat gat te repareren”, aldus Roures.

Eenderde Duits voetbalfans wil directe stop Bundesliga

Eenderde van de voetbalfans in Duitsland is er voor om de Bundesliga per direct af te breken. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Nielsen Sport. Tweederde, een ruime meerderheid dus, ziet wel graag dat de competitie wordt afgemaakt. Bijna de helft van de ondervraagden (45 procent) accepteert dat die wedstrijden eventueel zonder publiek worden gespeeld.

Voorlopig is er door de coronacrisis helemaal geen voetbal in Duitsland. De twee hoogste voetbalcompetities besloten dinsdag dat er tot 30 april geen wedstrijden plaatsvinden.

De laatste wedstrijd in het Duitse voetbal werd op 11 maart gespeeld. Alle wedstrijden daarna zijn vanwege het coronavirus afgelast. Oorspronkelijk zou het seizoen in de eerste en tweede Bundesliga op 16 mei aflopen. De clubs houden vooralsnog vast aan hun voornemen het seizoen op 30 juni te beëindigen, ondanks de pandemie.

Wat moet er gebeuren met dit Eredivisie-seizoen? Chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij bespreken alle scenario’s voor het betaald voetbal in deze coronacrisis. Luister de podcast Kick-off hier, hieronder of via je eigen podcast app.