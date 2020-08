Lewis Hamilton: ’Ik snap dat niet iedereen dit wil’

De Brit verschuldigde zich na afloop bijna voor zijn dadendrang. „Ik snap dat niet iedereen dit wil, dat de laatste jaren vrijwel altijd een Mercedes wint.”

Hamilton richtte zich vervolgens tot zijn team. „Ondanks alle successen houden we allemaal altijd onze hoofd koel. Ik weet zeker dat als ik straks ons kantoor binnenloop, dat niemand aan het feesten is. Waarschijnlijk is iedereen alweer bezig met de volgende race, hoe we die kunnen winnen. Dat is geweldig”, aldus de zesvoudig wereldkampioen, die dit jaar Schumacher kan evenaren. De Duitser was zeven keer de beste van de wereld.

Bekijk ook: Max Verstappen grijpt in België zesde podiumplek op een rij

„We blijven leren, over onszelf, over de auto en over manieren om beter te worden. Ik ben 35 jaar oud, ik word bijna 36, maar ik voel me beter dan ooit. Ik ben heel dankbaar voor de steun die ik krijg van het team”, vervolgde Hamilton.

Inmiddels heeft Hamilton in de WK-stand een voorsprong van 47 punten op nummer twee Max Verstappen.

Lewis Hamilton eert de overleden Chadwick Boseman. Ⓒ REUTERS

Black Panther

Op het podium eerde Hamilton de deze week aan darmkanker overleden acteur Chadwick Boseman met een gebaar à la Black Panther. De Amerikaan vertolkte de rol van de superheld in gelijknamige actiefilm.

Bekijk ook de complete uitslag van de Grand Prix van België en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel.