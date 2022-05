’Behekste’ Caleb Ewan met schrik vrij: ’Maar ik ben ongelofelijk ontgoocheld’

Het is alsof de sprinters van Lotto-Soudal behekst zijn. Maandag viel Arnaud De Lie hard in de eerste rit van de Vierdaagse van Duinkerke en nu was Ewan aan de beurt. Het duurde een tijdje voor hij dizzy de laatste twintig meter, zijn bril met zijn mond vasthoudend, overbrugde. De trui open ter hoogte van de linkerschouder.

„Behalve enkele schaafwonden, kwam Caleb Ewan er vanaf zonder ernstige verwondingen”, liet het Belgische team niet veel later weten via sociale media. „Hij zal morgen (zaterdag, red.) aan de start verschijnen van de tijdrit.”

Caleb Ewan komt lelijk ten val. Ⓒ ProShots

„Ik zat eigenlijk perfect vandaag en redelijk comfortabel”, zei Ewan enkele uren na de finish. „Ik was klaar om de sprint te beginnen en dan gebeurde het… Ik ben ongelofelijk ontgoocheld. Het team was ongelofelijk goed, ik voelde me super goed. Dat zijn de positieve zaken van de dag die ik meeneem naar de volgende ritten waarop ik aan zet ben (ten vroegste zondag, red.).”

Tot overmaat van ramp sloeg ook Harm Vanhoucke tegen de grond. De West-Vlaming liep bij de crash heel wat kneuzingen op. Hij bereikte als laatste de finish en begint dus zaterdagmiddag als eerste aan de tijdrit. (Het Nieuwsblad)

Bron: discovery+