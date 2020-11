FC Utrecht geeft René Hake voorlopig de kans

De intentie is om in ieder geval tot de winterstop door te gaan met de oud-hoofdtrainer van FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur en daarna de situatie opnieuw te bekijken.

„We hebben op dit moment besloten om niet met andere kandidaten in gesprek te gaan en Hake een reële kans te geven”, bevestigt technisch directeur Jordy Zuidam. „We wisten al dat we met René een goede trainer in huis hadden en de eerste indrukken van hoe hij met de groep werkt zijn positief. Daarom blijft hij de komende periode voor de groep staan.”