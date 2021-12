Sport Kort: Coronavirus neemt ook Real Madrid weer te pakken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Coronavirus neemt ook Real Madrid weer te pakken

16.52 uur: Het coronavirus grijpt verder om zich heen bij de Spaanse topclubs in het voetbal. Koploper Real Madrid meldde woensdag vier nieuwe besmette spelers: doelman Thibaut Courtois, de middenvelders Federico Valverde en Eduardo Camavinga en aanvaller Vinícius Júnior.

De Madrileense club werd eerder deze maand ook al getroffen door het virus. Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Marcelo, Gareth Bale, Andriy Loenin, Isco en David Alaba testten toen positief. Real hervat op zondag 2 januari de competitie met een wedstrijd tegen Getafe.

Eerder woensdag bracht FC Barcelona naar buiten dat er drie nieuwe besmettingen binnen de selectie zijn: Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti en Gavi. Het drietal is in goede gezondheid en verblijft thuis in isolatie, meldde Barça op de website. Het aantal besmette spelers in de ploeg van coach Xavi is daarmee op zeven gekomen. De voorbije dagen legden ook Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba en Alejandro Balde al positieve tests af.

Barcelona treft komende zondag Mallorca in de competitie. Bij de tegenstander van Barcelona heeft het coronavirus ook toegeslagen. De club meldde woensdag vier positieve gevallen in de spelersgroep. Ook drie stafleden legden een positieve test af. Valencia rapporteerde eveneens vier besmette spelers in de eerste selectie.

Slowaakse skiester Vlhova boekt 23e wereldbekerzege

15.37 uur: De Slowaakse skiester Petra Vlhova heeft met overmacht de slalom om de wereldbeker in het Oostenrijkse Lienz op haar naam geschreven. Het was haar derde wereldbekerzege van deze winter en de 23e in haar carrière.

Vlhova profiteerde in Lienz van de afwezigheid van de Amerikaanse olympisch kampioene Mikaela Shiffrin, die door een positieve coronatest niet kon meedoen. De Slowaakse had na twee manches meer dan een halve seconde voorsprong op de Oostenrijkse Katharina Liensberger, die als tweede eindigde. De derde plaats was voor de Zwitserse Michelle Gisin.

Vlhova verstevigde haar koppositie in de stand van de wereldbeker slalom. In de algemene wereldbekerstand liep ze in op Shiffrin, die nog altijd leidt met 750 punten. Vlhova staat derde met 615 punten.

Tennis eerste sport met onafhankelijke aanpak doping en corruptie

15.13 uur: Tennis brengt als eerste mondiale sport de bestrijding van doping en corruptie onder in een nieuw onafhankelijk orgaan. De internationale tennisfederatie ITF hevelt de verantwoordelijkheid voor het dopingbeleid en de anticorruptieprogramma’s per 1 januari over naar het internationale bureau voor integriteit ITIA. De onafhankelijk opererende instantie krijgt een budget van 15,8 miljoen dollar.

Alle proftennissers en -tennissters krijgen de komende weken nadere details over de veranderingen die de nieuwe structuur met zich meebrengt. „Het hebben van een volledig geïntegreerde organisatie die zich bezighoudt met zowel doping- als corruptiebestrijding creëert een grote kans voor de sport. Gedeelde informatie en gedeelde middelen zullen ons efficiënter en effectiever maken”, zei Jenny Price, voorzitter van de raad van toezicht van de ITIA. „De onafhankelijkheid van de ITIA is van cruciaal belang als het gaat om integriteitskwesties. Tennis kan er trots op zijn dat zij het voortouw neemt.”

Derde wereldbekerzege op rij Noorse skiër Kilde op super-G

13.31 uur: De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft in het Italiaanse Bormio de super-G om de wereldbeker gewonnen. Het was zijn derde zege op rij in deze snelheidsdiscipline.

Kilde klokte op de piste van de Stelvio de beste tijd van allemaal: 1.27,95. De Oostenrijker Raphael Haaser eindigde als tweede op een achterstand van 0,72 seconde. De derde plaats was ook voor een Oostenrijker, Vincent Kriechmayer. Die gaf 0,85 seconde toe.

Kilde won deze winter ook de races van de super-G in Val Gardena en Beaver Creek. Hij leidt in het wereldbekerklassement van het onderdeel. In de algemene stand klom Kilde naar de tweede plaats. De Zwitser Marco Odermatt, die in Bormio als achtste eindigde, is met afstand de nummer 1

Arsenal-trainer Arteta heeft corona en mist topper tegen City

12.28 uur: Mikel Arteta moet zaterdag de thuiswedstrijd van Arsenal tegen Manchester City aan zich voorbij laten gaan. De Spaanse trainer heeft positief getest op het coronavirus en moet in isolatie. „We wensen hem beterschap”, aldus Arsenal.

Groot-Brittannië noteerde dinsdag een recordaantal van 129.471 nieuwe coronagevallen. De Engelse competitie is ook zwaar getroffen door het virus. Meerdere wedstrijden werden uitgesteld omdat selecties te weinig beschikbare spelers hadden.

Arsenal staat vierde in de Premier League met een achterstand van 12 punten op koploper Manchester City.

Oud-aanvoerder Terry keert in jeugdopleiding terug bij Chelsea

12.10 uur: John Terry keert terug bij Chelsea. De 41-jarige voormalige verdediger van de Londenaren krijgt binnen de jeugdopleiding een adviserende rol.

Terry speelde nagenoeg zijn hele loopbaan voor Chelsea, waarmee hij de Champions League won en vijf keer de Engelse landstitel. Terry speelde 717 wedstrijden voor Chelsea.

De oud-aanvoerder van de club sloot zijn spelersloopbaan in 2018 af bij Aston Villa, waar hij vervolgens werkte als assistent-trainer van het eerste elftal.

Stosur beëindigt carrière enkelspel na Australian Open

11.50 uur: Samantha Stosur beëindigt in januari op de Australian Open haar tennisloopbaan in het enkelspel. De 37-jarige Australische liet dat woensdag weten op sociale media. Ze gaat wel door in het dubbelspel.

Stosur, die voor de twintigste keer meedoet aan de Australian Open, was ooit de nummer 4 van de wereld. De voorbije jaren zakte ze weg naar de 382e positie. In het dubbelspel is ze wel nog nummer 16 van de wereld.

Stosur won in 2011 de US Open. In totaal behaalde ze negen toernooizeges in het enkelspel op de WTA Tour.

Duitse minister van Buitenlandse Zaken mijdt Olympische Spelen

10.03 uur: De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock gaat in februari niet naar de Olympische Spelen in Beijing. „Ik ben een groot sportliefhebber, maar deze keer zal ik zeker niet gaan. In het verleden was het ook niet gebruikelijk dat ministers van Buitenlandse Zaken erbij waren”, zei ze tegen het Duitse persbureau DPA.

Baerbock benadrukte dat het haar persoonlijke beslissing was en dat Duitsland nog steeds op zoek is naar een gezamenlijk standpunt, met andere partners uit de Europese Unie, over een mogelijke diplomatieke boycot van de Spelen.

De Verenigde Staten kondigden weken geleden al aan geen officiële vertegenwoordiger naar China te sturen, daarbij verwijzend naar de mensenrechtensituatie in het dichtstbevolkte land ter wereld. De leiding in Beijing krijgt kritiek voor de behandeling van minderheden (zoals de Oeigoeren en de Tibetanen) en voor de onderdrukking van de democratische beweging in Hongkong.

De Russische president Vladimir Poetin noemde politieke boycots van de Winterspelen op zijn jaarlijkse persconferentie onlangs onaanvaardbaar en verkeerd. „We zijn altijd tegen de politisering van de sport geweest”, zei hij.

Poetin is van plan om in februari naar Beijing te gaan voor de openingsceremonie.

LeBron James noteert derde ’triple-double’ van het seizoen

07.39 uur: LeBron James heeft dinsdag opnieuw zijn waarde bewezen voor de basketballers van Los Angeles Lakers. De 36-jarige Amerikaan noteerde in de met 132-123 gewonnen wedstrijd tegen de Houston Rockets voor de derde keer dit seizoen een zogenoemde ’triple-double’.

James eindigde het duel met 32 punten, 11 rebounds en 11 assists. Ploeggenoot Russel Westbrook noteerde 24 punten, 12 rebounds en 10 assists en zorgde zo alweer voor zijn zevende ’triple-double’ van het huidige seizoen.

Voor de Lakers was een overwinning welkom. De vijf duels daarvoor in de NBA werden allemaal verloren.

Son Heung-min voor zesde keer beste voetballer van Zuid-Korea

07.39 uur: Son Heung-min is voor de zesde keer uitgeroepen tot beste voetballer van Zuid-Korea. De aanvaller van Tottenham Hotspur vestigde daarmee een record. In 2013, 2014, 2017, 2019 en 2020 kreeg hij de prijs ook al overhandigd.

De 29-jarige Son Heung-min scoorde in het seizoen 2020/2021 in alle competities en toernooien 22 keer voor Tottenham. In de WK-kwalificatie was hij vier keer trefzeker voor zijn land.

Ji So-yun werd door de Zuid-Koreaanse voetbalbond verkozen tot beste voetbalster. Voor de speelster van Chelsea was het eveneens de zesde keer dat ze de prijs won.