Sport Kort: LeBron James weer briljant voor LA Lakers

LeBron James noteert derde ’triple-double’ van het seizoen

07.39 uur: LeBron James heeft dinsdag opnieuw zijn waarde bewezen voor de basketballers van Los Angeles Lakers. De 36-jarige Amerikaan noteerde in de met 132-123 gewonnen wedstrijd tegen de Houston Rockets voor de derde keer dit seizoen een zogenoemde ’triple-double’.

James eindigde het duel met 32 punten, 11 rebounds en 11 assists. Ploeggenoot Russel Westbrook noteerde 24 punten, 12 rebounds en 10 assists en zorgde zo alweer voor zijn zevende ’triple-double’ van het huidige seizoen.

Voor de Lakers was een overwinning welkom. De vijf duels daarvoor in de NBA werden allemaal verloren.

Son Heung-min voor zesde keer beste voetballer van Zuid-Korea

07.39 uur: Son Heung-min is voor de zesde keer uitgeroepen tot beste voetballer van Zuid-Korea. De aanvaller van Tottenham Hotspur vestigde daarmee een record. In 2013, 2014, 2017, 2019 en 2020 kreeg hij de prijs ook al overhandigd.

De 29-jarige Son Heung-min scoorde in het seizoen 2020/2021 in alle competities en toernooien 22 keer voor Tottenham. In de WK-kwalificatie was hij vier keer trefzeker voor zijn land.

Ji So-yun werd door de Zuid-Koreaanse voetbalbond verkozen tot beste voetbalster. Voor de speelster van Chelsea was het eveneens de zesde keer dat ze de prijs won.