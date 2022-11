Manuel Neuer had huidkanker

Premium Columns

’Opa, wie was Harry de Tietenman?’

We leven in zulke verwarrende tijden dat ik me afvraag hoe ze uit te leggen aan mijn kindskinderen. Stel dat er straks zo’n kleintje op mijn knie zit, hoe mooi zou dat zijn, en vraagt: „Opa, wie was Harry de Tietenman?” Waar moet ik dan in hemelsnaam beginnen?