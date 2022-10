Max Verstappen herhaalt kunststukje en zet derde tijd neer: ’Maar morgen weer op nul’

De tweede training vond net als de eerste plaats onder natte omstandigheden. Onder anderen Yuki Tsunoda, die naar eigen zeggen al 10.000 rondjes reed op Suzuka ging even van de baan. Ook Charles Leclerc en Sergio Pérez gleden vanaf het natte asfalt de grindbak in. Allen konden ze hun weg echter vervolgen.

Door de natte omstandigheden moest Pirelli de test met de banden voor 2023 schrappen. De dertig extra minuten die daar op voorhand voor waren uitgetrokken, bleven echter staan, waardoor de coureurs meer tijd hadden om data te verzamelen. Wennen aan de omstandigheden was geen overbodige luxe. Zondag is er een kans dat het opnieuw nat wordt.

Vliegende ronde

Verstappen herhaalde in de middag het kunststukje van de eerste training. In zijn eerste vliegende ronde toonde hij zijn klasse door ondanks de tricky omstandigheden direct de tijd van de concurrentie te verpulveren, iets waar hij inmiddels patent op lijkt te hebben. Met maar liefst zeven tienden dook de WK-leider onder de op dat moment snelste tijd van Lewis Hamilton door.

Max Verstappen Ⓒ AFP

Mercedes sloeg in het restant van de sessie echter terug. Naast Hamilton was ook zijn George Russell uiteindelijk sneller dan Verstappen. Laatstgenoemde bleef zijn teamgenoot met 0,235 seconde voor: 1.41,935. Verstappen gaf na negentig minuten 0,851 seconde prijs. Pérez werd vierde op 0,899 seconde.

Ferrari-coureur Charles Leclerc, de nummer twee in de WK-stand, kwam niet verder dan de elfde plaats. Als Verstappen in Japan acht punten meer scoort dan de Monegask en de Nederlander zet teamgenoot Pérez op zes punten, dan is de tweede wereldtitel een feit.

Regen

„De tijden van vandaag zijn door de regen niet heel representatief”, analyseerde Verstappen na afloop. „Het is lastig om te zeggen waar we nu staan, maar het is altijd mooi om hier te rijden. Gelukkig viel het qua natheid ook nog wel mee. We konden gelukkig rijden en wat basisdingen kunnen doen, maar niet meer dan dat. Daarom kijk ik uit naar morgen, om te zien hoe we het in droge omstandigheden doen. Dan starten we weer op nul, zoals iedereen.”

Pérez leefde vooral mee met de toeschouwers. „Ik vind het vervelend voor de fans dat we vandaag door de regen niet veel hebben kunnen rijden. Morgen wordt het gelukkig droog, hopelijk is er dan meer actie. Zondag wordt wisselvallig weer voorspeld, dus het kan een leuke race voor de toeschouwers worden. Onze auto doet het gelukkig goed in natte én droge omstandigheden.”

De derde vrije training vindt zaterdag om 05.00 uur Nederlandse tijd plaats. De kwalificatie begint om 08.00 uur. De race start zondag om 07.00 uur.