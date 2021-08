Emma McKeon meest gelauwerde vrouw ooit op één Olympische Spelen

Sport

Historische afgang hockeyheren op Olympische Spelen

De Nederlandse hockeymannen kunnen hun koffers pakken na de nederlaag in het kwartfinaleduel met Australië. Maar roemloos was het afscheid allerminst. Oranje vocht als leeuwen, maar schoot na shoot-outs net tekort tegen de nummer 1 van de wereld, na een 2-2 gelijkspel in de reguliere speeltijd.