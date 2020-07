Hoofdsponsor Mathieu van der Poel grapt na ’shampooverhaal’ Team Sunweb

Een dag later kwam Alpecin, de hoofdsponsor van de ploeg van Mathieu van der Poel, met een ludieke reactie.

Team Sunweb heeft zijn renners in Oostenrijk onderverdeeld in ’drie bubbels’ om het risico op coronabesmetting te beperken. Elke bubbel werkt met vast personeel. Andere hotelgasten zijn momenteel niet welkom in het hotel waar het team verblijft, de renners en het personeel is ook gevraagd geen fysiek contact te hebben met de buitenwereld. Die regel werd dus gebroken door Storer. Voor een fles shampoo.

Dat bracht Alpecin op het ludieke idee om de volgende tweet de wereld in te sturen:

„Het zijn gekke tijden, die zorgen voor moeilijke situaties voor alle betrokkenen”, klinkt het. „Als je voor een WorldTour- of ProContinentale ploeg fietst en shampoo nodig hebt, dan willen wij die je wil bezorgen. Gratis.”

