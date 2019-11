Probleem Berghuis lost zich vanzelf op

Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

Morgen of anders dinsdag gaat Ronald Koeman leveren als bondscoach van het Nederlands elftal. In februari 2018 stelde hij bij zijn presentatie kwalificatie voor het EK 2020 als hoofddoel. Een punt tegen Noord-Ierland is voldoende en anders vormt Estland thuis het vangnet. Na het missen van EURO 2016 en het WK 2018 zal Nederland komende zomer oranje kleuren. Met minimaal twee thuiswedstrijden zal het verwachtingspatroon zijn dat Nederland Europees kampioen moet worden.