Eerste nederlaag volleybalsters op EK

Door onze telesportredactie

Anne Buijs Ⓒ HH/ANP

De eerste nederlaag van de Nederlandse volleybalsters tijdens de Europese titelstrijd in Roemenië is een feit. Oranje bleek in de vierde groepswedstrijd niet opgewassen tegen het sterke Turkije, de nummer 4 van de wereldranglijst.