Amstel Gold Race trekt prijzengeld vrouwen gelijk met mannen

De aanpassing betekent dat zowel bij de mannen als de vrouwen de winnaar 16.000 euro verdient.

„Dat is een flinke stap voorwaarts. In totaal is het prijzengeld voor de vrouwen, net als bij de heren, dit jaar 40.000 euro. Dat is 30.000 meer dan vorig jaar. Een aanzienlijke verhoging dus”, zegt Leontien van Moorsel, koersdirecteur Amstel Gold Race. „Als je ziet waar het vrouwenwielrennen vandaan komt en waar we nu staan, dan is dat echt een wereld van verschil. De ontwikkeling om meer gelijkheid te krijgen in de wielersport heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. En hier willen we echt in de kopgroep zitten. Ik ben heel trots dat we bij de Amstel Gold Race steeds vernieuwende stappen nemen en een leidende rol pakken.”

Bij de vrouwen staan onder andere winnaar van vorig jaar Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering aan de start. De renster van Team SD Worx eindigde vorig jaar als tweede in de Amstel Gold Race. „Ik kijk enorm uit naar zondag, al die mensen langs de kant zorgt voor zoveel kippenvel. Zeker als je de iconische Cauberg oprijdt. Dat hebben we vorig jaar moeten missen. Ik hoop dat dit net het extra steuntje in de rug geeft om dit jaar als eerste over de meet te komen”, aldus Vollering.

Stappen genomen

„In de afgelopen jaren hebben we steeds opnieuw stappen genomen om ook meer gelijkheid te krijgen in de Amstel Gold Race”, lichtte Dijkhuizen toe. „Van de ludieke actie met de rondemisters, tot een gezamenlijke ploegenpresentatie van mannen en vrouwen, wat uniek was in de wielersport. Daarnaast hebben we het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en trekken we het vanaf de aankomende editie voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk.”

Leo van Vliet, koersdirecteur Amstel Gold Race: „De afgelopen jaren waren pittig, we hebben ons continu moeten aanpassen aan de situatie. Nu alles weer ’normaal’ is kunnen we weer een Amstel Gold Race organiseren zoals iedereen dat van ons gewend is.”