Live buitenlands voetbal: Onder meer Chelsea, Barcelona en Duitse topper

Door onze Telesportredactie

Chelsea wacht deze zaterdagmiddag de lastige uitwedstrijd bij West Ham United. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De balt rolt deze zaterdag weer volop in de vijf grote buitenlandse competities in Europa. Mis via de livewidgets van De Telegraaf helemaal niets van de ontwikkelingen in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje.