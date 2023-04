AZ beleeft pijnlijke avond in Conference League en verliest bij Anderlecht

En voor die nederlaag moet AZ zich diep schamen. Niet alleen vanwege het onthutsend zwakke spel in het Astridpark, maar ook gezien het armetierige niveau van de opponent. Jansen gaf een dag voor de wedstrijd nog hoog over Anderlecht, maar dat sloeg helemaal nergens op. ‘Paars-wit’ staat niet zo maar negende in de Belgische competitie, maar zegevierde dankzij treffers van de beperkte Panamese spits Michael Murillo en Majeed Ashimeru.

En zo lijkt de club uit Alkmaar het allemaal in een paar weken weg te gaan geven. In de competitie zakt AZ steeds verder weg en wordt het nog een hels karwei om FC Twente en Sparta van zich af te houden in de strijd om de vierde plaats. En na de bewierookte en luid bejubelde eliminatie van Lazio dreigt voor Jansen en co nu een stille aftocht tegen een ploeg die door Jansen werd vergeleken met FC Utrecht. Laat dat nu net de club zijn geweest die de Noord-Hollanders in een ander toernooi, de KNVB Beker, uitschakelden.

Psychologische oorlogsvoering

Aan de Lage Landen-clash was een kleine psychologische oorlogsvoering van ‘generaal’ Jansen vooraf gegaan. Zo mag het ontbreken van Jesper Karlsson in de basisopstelling (hij werd waargenomen door Myron van Brederode) gerust gezien worden. De Zweedse international kampt sinds de laatste interlandbreak met spierklachten en leek klaar voor het duel met de ooit zo machtige Belgische club. Hoewel hij een dag voor de wedstrijd ‘gewoon’ met de groep meetrainde, bleek hij donderdagavond niet fit genoeg om te kunnen starten.

AZ schoot, weliswaar zeer kort, flitsend uit de startblokken. Na amper vijftig seconden veerden de meegereisde fans uit Alkmaar voor de eerste keer op, maar Vangelis Pavlidis kwam een teenlengte tekort om de Nederlandse Anderlecht-goalie Bart Verbruggen te passeren. Op dat moment ontbraken in het uitvak nog 50 supporters. Op 33 kilometer van het Astridpark, ooit het meest luxueuze voetbalstadion van Europa, kreeg hun bus panne vanwege een kapotte compressieslang. Amai, het zal je maar gebeuren.

Pascal Jansen kijkt zorgelijk toe. Ⓒ ANP/HH

Piepen en kraken

De pechvogels waren halverwege de eerste helft amper gearriveerd, of de thuisclub kwam op voorsprong door een rake kopbal van Michael Murillo, vanaf de achterlijn bediend door Anders Dreyer. Pantelis Hatzidiakos vraagt zich waarschijnlijk nog steeds af waar de kleine Deen vandaan kwam. Welnu: gewoon uit zijn rug.

AZ kon steeds meer inbrengen tegen de defensie van Anderlecht, waar ex-Ajacied Jan Vertonghen de boel bij elkaar houdt. De ‘kapitein’ van paars-wit, één van de twee Belgen in het basiselftal van de ploeg van Brian Riemer, bleef met zijn 36e verjaardag op komst overeind, zij het dat het begint te piepen en kraken bij Vertonghen. Maar het lage tempo waarin de Alkmaarders speelden, zal Vertonghen zelfs op zijn vijftigste niet verontrusten.

In de wedstrijdselectie van AZ was één Belg opgenomen: Zinho Vanheusden. Het brekebeentje uit Hasselt zat op de bank. Veel speeltijd zal hij niet meer krijgen van AZ. De club uit Alkmaar gaat de optie tot koop van de verdediger die eigendom is van Internazionale niet lichten.

Niet kansloos

Na de thee speelden de gasten nog steeds in een te lage versnelling, maar kwamen wel de eerste kansen. Sam Beukema, Sven Mijnans en Pavlidis misten scherpte. Uitgerekend op het moment dat AZ begon er weer een klein beetje in te geloven, schoot Ashimeru de 2-0 in de touwen. Natuurlijk is de ploeg van Jansen over een week niet volstrekt kansloos om alsnog de laatste vier te bereiken. Maar er is veel meer lef, pit en kwaliteit voor nodig om Bart Verbruggen, de Oranje-doelman die al vijfmaal op rij de nul hield, en zijn paars-witte ploeggenoten te verontrusten.