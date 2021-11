Premium Het beste van De Telegraaf

WK-drama tegen Ierland spookt door hoofd Louis van Gaal

Door Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Bondscoach Louis van Gaal in een materiaalkar tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Een ongeluk komt nooit alleen. Na het weggeven van het WK-ticket in de slotfase tegen Montenegro, zag Oranje de voorbereiding op de cruciale wedstrijd tegen Noorwegen, die ook nog eens in een lege Kuip moet worden gespeeld, verstoord worden door fysieke malheur bij bondscoach Louis van Gaal. Door een breuk in de heup moet hij de alles-of-niets-wedstrijd vanuit een rolstoel coachen. De 70-jarige keuzeheer relativeerde de impact van het ongeval. „Lichamelijk gaat het niet goed, ik heb veel pijn, maar het brein werkt nog steeds.”