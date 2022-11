Sanne Wevers zet route naar Parijs in, toekomst tweelingszus Lieke onduidelijk

„In oktober ben ik weer fulltime de zaal ingegaan, zo’n 30 tot 35 uur per week”, zegt Wevers. „In eerste instantie wilde ik vooral kijken of ik het proces weer kon vinden en of ik het plezier in de sport weer voelde. Inmiddels zit ik echt weer in een leuk trainingsproces en maak ik elke week weer stapjes.”

„Uiteindelijk kwam ik ook voor een keuze te staan. Is er nog wel ruimte in mijn leven voor het turnen?” zegt Wevers. „Het is namelijk wel een commitment die je maakt. Die maak ik nu meteen met het oog op Parijs 2024, dus wel voor de aankomende twee jaar. Voor zo’n keuze heb je wel even tijd nodig.”

„Vervolgens komen er dan ook weer ambities die je moet gaan uitspreken. Die liggen vooral bij volgend jaar”, vervolgt ze. Wevers doelt daarbij voornamelijk op de weg van de Nederlandse ploeg richting de Olympische Spelen van 2024. „Het team is hartstikke sterk, dat hebben ze dit jaar laten zien”, zegt Wevers. „Ik hoop dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. We hopen tijdens de kwalificaties een zo sterk mogelijk team te hebben, zodat we uiteindelijk als Nederland weer op de Spelen kunnen staan.”

Lieke Wevers (l) en Sanne Wevers. Ⓒ ANP

Lieke Wevers

De toekomst van tweelingzus Lieke Wevers (31) is nog onduidelijk. Dat zei ze zondag tijdens de open dag van de Top Turnacademie Achterhoek in Varsseveld (TTA), waar de zussen Wevers samen met Naomi Visser, Sara van Disseldorp en coach Vincent Wevers een profploeg zijn gestart.

„Ik zit nog in de oriëntatiefase. Ik heb lang in de herstelfase gezeten na de Olympische Spelen in Tokio”, zei Lieke Wevers. „Ik heb al eens een burn-out meegemaakt en dit leek eigenlijk op een tweede. Het was niet heel grappig wat er allemaal is gebeurd. Daar moest ik lang van herstellen”, doelde Wevers op de turncrisis. „Wat in die tijd niet meehielp was dat er niet veel perspectief was voor ons als turnsters. Ik heb daarom op andere vlakken deurtjes moeten openen om mijn volgende leven ook al wat in te richten.”

Zo liep ze onder meer stage bij Vogue en werkt ze inmiddels bij consultancybureau Eiffel als Talent Recruiter. Ondertussen pendelt ze tussen Amsterdam en Varsseveld voor haar trainingen. „Ik heb geïnvesteerd in mijn fysiek en voel inmiddels de basis van het turnen weer een beetje aan. Maar het is nog niet zo duidelijk dat ik harde keuzes kan maken richting de toekomst. Ik ben wel blij dat ik het ben aangegaan en ben ook blij dat deze situatie hier in Varsseveld is ontstaan. Hoe de toekomst eruitziet kan ik nog niet met duidelijkheid zeggen.”