Kan Courtois na Neymar en Messi nu ook afrekenen met Mbappé? Real Madrid rekent tegen PSG op nieuw mirakel van ’San Thibo’

Door Yanko Beeckman en Jonas Withouck Kopieer naar clipboard

Kylian Mbappé vindt Real-doelman Thibaut Courtois op zijn weg. Ⓒ ANP/HH

Negen reddingen in één wedstrijd. Geen keeper in de Champions League doet het beter. In Madrid mogen ze Thibaut Courtois (29) op hun blote knieën danken. Zonder hem was de return tegen PSG zelfs overbodig. San Thibo. Halve heilige in Madrid. Voor velen de beste van de wereld. Vanavond moet hij, na Lionel Messi en Neymar, ook Kylian Mbappé voor het eerst slapeloze nachten bezorgen.