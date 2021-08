Een-tweetje met familie Bob Marley leidt tot uniek Ajax-shirt

Het tenue is volgens de club een eerbetoon aan de Ajax-fans, de gedeelde liefde voor de reggae-legende en diens iconische lied ’Three Little Birds’. Dat nummer wordt steevast in de Johan Cruijff ArenA gedraaid.

De drie kleine vogeltjes – rustend op de drie Amsterdamse Andreaskruisen – staan op de achterkant van het zwarte shirt met rode, gele en groene details. Het ’derde shirt’ wordt naast het thuistenue gebruikt in de Champions League.

Oefenduel

De liefde tussen de Ajax-fans, Bob Marley en Three Little Birds ontstond in 2008. Na een oefenduel bij Cardiff City moesten de Amsterdamse supporters nog even in het uitvak blijven en op dat moment werd door de stadionspeaker het beroemde lied gedraaid. Het werd omarmd en vervolgens tijdens elke wedstrijd gezongen als teken van hoop: ’cause every little thing ’s gonna be all right.

’Voetbal is vrijheid’

De familie Marley is blij met het unieke project, dat door Adidas internationaal wordt uitgerold. ,,Ik ben diep geroerd dat Ajax Three Little Birds heeft omarmd als eigen lied. Verhalen als deze raken me in mijn hart en laten zien hoe krachtig liedjes kunnen zijn. Voetbal was alles voor mijn vader. Om met zijn woorden te spreken: voetbal is vrijheid”, reageert dochter Cedella Marley tegenover Ajax.

Het thuistenue van Ajax, met het oude logo, is al een enorm kassucces. Met het Bob Marley-shirt hopen Ajax en Adidas die verkoop zelfs te overtreffen.