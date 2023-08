Koelbloedige Max Verstappen pakt opnieuw pole position in Zandvoort

Tijdens de kwalificatie bleef het na veel regen in de ochtend overwegend droog, maar het natte asfalt maakte het er allesbehalve makkelijk op. Verstappen stond er evenwel weer op het moment dat het moest en pakte pole position alsnog met overmacht, vóór McLaren-coureur Lando Norris en George Russell (Mercedes).

Regenbui

Na een droge aftrap begon het tegen het einde van Q1 toch weer te regenen. Charles Leclerc (Ferrari), op dat moment in de gevarenzone, slaagde er ternauwernood in om de volgende heat te halen. Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Liam Lawson waren de eerste uitvallers. Lawson kon het tempo nog niet volgen, maar de vervanger van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri had ook niet het makkelijkste instapmoment, nadat het tijdens de derde vrije training eerder op de dag ook al erg nat was geweest. Alleen Alex Albon was in die eerste kwalificatiesessie (net) iets sneller dan Verstappen.

Aanzetten in Q2

Verstappen liet in de slotfase van Q2 op verse intermediates zijn tanden zien. Hij reed de snelste tijd. Nummer twee Oscar Piastri volgde op ruim een halve seconde. Grootste slachtoffer in Q2 was zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die niet verder kwam dan de dertiende tijd en dus wegviel. Datzelfde gold voor Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Nico Hülkenberg.

Crash Sargeant

Op het opdrogende asfalt kwamen in Q3 dan toch de droogweerbanden tevoorschijn. Verstappen kwam aanvankelijk nog op intermediates naar buiten, maar voelde al snel aan dat hij direct weer naar binnen moest komen voor de zachtste banden. Vlak nadat hij dat had gedaan, kon Verstappen weer terugkomen na een crash van Logan Sargeant en de daaropvolgende rode vlag.

Ontknoping

De sessie kon door reparatiewerkzaamheden pas na twintig minuten weer worden hervat, met nog ruim acht minuten op de klok. Verstappen kwam bij zijn eerste poging niet verder dan de derde tijd, achter McLaren-coureurs Norris en Piastri. Vervolgens kwam er wéér een rode vlag – met nog iets meer dan vier minuten te gaan – na een crash van Leclerc.

Verstappen zette vervolgens nog één keer aan en hield wederom huis. Zijn 1.10,567 was met afstand de beste tijd. Norris volgde op ruim een halve seconde. Russell gaf zeven tienden toe op Verstappen. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de zevende tijd.