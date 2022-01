Sport Kort - Amnesty: laat China Winterspelen niet gebruiken als afleiding

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Amnesty: laat China Winterspelen niet gebruiken als afleiding

12:47 uur Amnesty International waarschuwt de internationale gemeenschap dat het China niet moet toestaan de Winterspelen te gebruiken voor ’sportwashing’, het gebruiken van grote sporttoernooien om de reputatie op te vijzelen. Volgens de mensenrechtenorganisatie moeten landen voorkomen dat ze „medeplichtig zijn aan het beoefenen van propaganda.”

Amnesty vreest dat China de Olympische Spelen wil gebruiken als afleiding voor mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren en tegen inwoners van Hongkong. Volgens de organisatie is de situatie in het Aziatische land nu slechter dan tijdens de Zomerspelen van Beijing van 2008.

„De wereld moet de lessen leren van de Spelen van 2008, toen de beloften van de Chinese regering om mensenrechten te verbeteren nooit zijn waargemaakt”, zegt Alkan Akad, de onderzoeker voor China van Amnesty. „Onder de strenge restricties die van kracht zijn voor Beijing 2022 moet het internationaal Olympisch Comité beter zijn best doen bij het beschermen van het recht van atleten om zich te uiten. Boven alles moet het IOC zorgen dat het niet medeplichtig wordt aan enige schendingen van de rechten van atleten.”

Duitse voetbalclubs vinden beperkingen fans buitenproportioneel

10.57 uur: Bestuurders van voetbalclubs uit de Duitse Bundesliga hebben de coronabeperkingen bekritiseerd en eisen dat meer supporters mogen worden toegelaten in de stadions. Dat er op sommige plaatsen maar 500 tot 750 toeschouwers welkom zijn bij een wedstrijd noemen ze „volkomen buitenproportioneel.” ”750 fans in een stadion met 50.000 plaatsen heeft niets met bescherming tegen besmetting te maken”, zei Eckhard Sauren, de vicevoorzitter van 1. FC Köln tegen de website The Pioneer.

Volgens Sauren zijn de stadions geen besmettingshaarden. „We hebben al vroeg voor 2G-maatregelen gepleit en nu lijden we door deze symboolpolitiek op iedere wedstrijd met 750 toeschouwers 1,7 miljoen euro verlies.”

Thomas Hitzlsperger, de bestuursvoorzitter van VfB Stuttgart, uitte ook zijn onbegrip. „Alle gegevens laten zien dat voetbalstadions, met de 2G-maatregelen en met inachtneming van de met de autoriteiten afgesproken procedures, geen besmettingshaarden zijn.” Met de 2G-maatregelen zouden alle gevaccineerde of van een besmetting herstelde personen kunnen worden toegelaten. Volgens Hitzlsperger werkt het bedrijfsmodel van het profvoetbal zonder toeschouwers op den duur niet.

De regels voor toeschouwers in Duitsland verschillen regionaal. Waar bij 1. FC Magdeburg in de derde Liga bijvoorbeeld 15.000 fans welkom zijn, mogen bij Mönchengladbach, Düsseldorf of Köln maar 750 toeschouwers in het stadion.

Kaartverkoop WK voetbal 2022 in Qatar van start

10.09 uur: De wereldwijde kaartverkoop voor het WK voetbal van 2022 in Qatar begint om 11.00 uur (Nederlandse tijd). Tijdens deze eerste termijn, die duurt van 19 januari tot en met 8 februari 11.00 uur, kunnen voetbalfans inschrijven op afzonderlijke kaarten tot en met de finale en verschillende pakketten, zoals voor de groepsfase van één specifiek land, zo meldt wereldvoetbalbond FIFA.

Het maakt volgens de FIFA niet uit of je de aanvragen plaatst op de eerste dag of op een andere dag in deze eerst verkoopperiode. Alle kaarten worden pas aan het einde toegewezen. Als er meer vraag is dan het aantal beschikbare kaarten, zal er worden geloot. Alle aanvragers krijgen op 8 maart bericht.

Het WK voetbal in Qatar begint op 21 november dit jaar. De finale is op 18 december. De loting voor de groepsfase van dat toernooi vindt begin april plaats.

Klay Thompson leidt Golden State Warriors langs Pistons

08.13 uur: Golden State Warriors heeft aan de hand van basketballer Klay Thompson Detroit Pistons verslagen. De basketballers uit San Francisco wonnen in eigen huis met 102-86.

Thompson, die pas kort terug is van verschillende blessures en 22 minuten in actie kwam, zorgde voor 21 punten, onder meer door drie driepunters. Andrew Wiggins maakte 19 punten en Stephen Curry was goed voor 18 punten.

Golden State Warriors staat tweede in de Western Conference, met 32 zeges. Alleen Phoenix Suns won vaker. Detroit staat voorlaatste in de Eastern Conference.

Minnesota Timberwolves won met 112-110 van New York Knicks. Anthony Edwards maakte 21 punten, Karl-Anthony Towns 20.

Zaalvoetballers beginnen aan Europees kampioenschap in eigen land

07.19 uur: De Nederlandse zaalvoetballers beginnen woensdag aan het Europees kampioenschap (UEFA Futsal EURO 2022) in eigen land. In de Ziggo Dome in Amsterdam is Oekraïne de eerste tegenstander. De wedstrijd begint om 20.30 uur. In de groepsfase volgen voor de selectie van bondscoach Max Tjaden daarna nog wedstrijden tegen Portugal en Servië, ook in de hoofdstad. Portugal is Europees- en wereldkampioen.

Vooralsnog mogen er in de beide speelsteden, naast Amsterdam wordt ook in Groningen (MartiniPlaza) gevoetbald, vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus geen toeschouwers aanwezig zijn. Toernooidirecteur Gijs de Jong van de KNVB hoopt dat dit in het tweede deel van het toernooi nog zal veranderen. Onder normale omstandigheden was gerekend op ongeveer 100.000 bezoekers gedurende het hele evenement, onder wie zo’n 10.000 per duel van Oranje.

Er nemen zestien landen deel aan het evenement. De finale is op 6 februari in de Ziggo Dome.