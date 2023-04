Premium Het beste van De Telegraaf

Max Verstappen als tegenstander sprintraces roepende in de woestijn Definitief: Formule 1-weekeinde in Baku op de schop

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen is tegenstander van de sprintraces. Ⓒ ANP/HH

De nieuwe opzet omtrent sprintraces in de Formule 1 is definitief. Tijdens een commissievergadering met de tien teams, koningsklasse-leiding en FIA is dinsdag een klap gegeven op de al verwachte veranderingen.