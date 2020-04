Liverpool diep door het stof: ’Dat spijt ons enorm’

Liverpool maakte zaterdag bekend dat de werknemers voor wie geen werk is in aanmerking komen voor een regeling van de Britse regering. De overheid zou 80 procent van hun salaris betalen. Het rijke Liverpool zou het resterende deel aanvullen.

Liverpool kreeg veel kritiek op die beslissing omdat de overheidsregeling vooral bestemd was voor kleine bedrijven die failliet dreigen te gaan tijdens de coronacrisis. „Onze intentie is dat onze medewerkers zo veel als mogelijk beschermd worden”, licht Moore toe. „We gaan op zoek naar een andere oplossing zonder dat we de overheidsregeling nodig hebben. We moeten ook eerlijk zijn. Voor deze crisis was de club financieel gezond, maar onze inkomsten zijn zo goed als gestopt terwijl de uitgaven doorgaan. Zoals in bijna iedere bedrijfstak is er ook veel onzekerheid over onze toekomst.”