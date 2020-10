Foto: Kjeld Nuis krijgt emotioneel bezoek van ploeggenoten

Schaatsers als Ireen Wüst en Ronald Mulder kwamen op ruime afstand buiten voor zijn deur staan en wilden de tweevoudig olympisch kampioen op deze verantwoorde manier een hart onder de riem steken. Teamspirit in optima forma.

Nuis werd vorige week tijdens een trainingskamp in Inzell getroffen door het coronavirus. Een dag later is hij teruggereden naar Nederland, waar hij sindsdien thuis in quarantaine zit en aan het uitzieken is. Ook zijn ploeggenoten bivakkeerden tien dagen in zelfisolatie en bleven gevrijwaard van Covid-19.

Wüst en consorten trainen inmiddels weer op het ijs van Thialf, in voorbereiding op de NK afstanden die eind deze maand worden gehouden in de Friese schaatstempel. Voor Nuis komt die wedstrijd hoogstwaarschijnlijk te vroeg.