Podiumkandidaat Miguel Angel Lopez stapt af in Giro, snelle valpartij in peloton

Lopez stond op 53 seconden van rozetruidrager Mathieu van der Poel en op 42 seconden van topfavoriet Simon Yates.

De 28-jarige Colombiaan eindigde als derde in het eindklassement van de Giro van 2018, achter de Brit Chris Froome en Tom Dumoulin. Na de Giro van 2020, de Tour en de Vuelta van 2021 is dit al de vierde keer op rij dat hij moet opgeven in een grote ronde. Lopez was dit jaar als derde geëindigd in de Ruta del Sol. In april won hij nog een rit in de Ronde van de Alpen. Hij stond 34e in het algemeen klassement van de Giro.

Vroege valpartij

De vierde rit werd al vroeg ontsierd door een valpartij. Een motorrijder kwam in botsing met enkele coureurs.

De vierde etappe is 172 kilometer lang en ging om 12.25 uur van start in Avola, een plaatsje met ruim 30.000 inwoners op Sicilië. De finish wordt rond 17.10 uur verwacht.