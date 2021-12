Dai Dai N’tab wint eerste 500 meter op olympisch kwalificatietoernooi

Schaatsen

Irene Schouten wint 3 kilometer en plaatst zich voor Olympische Spelen

Irene Schouten heeft zich bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf geplaatst voor de Olympische Spelen. De Nederlandse won de 3000 meter in een tijd van 3.55,64 en is door die overwinning zeker van een plek in Peking. Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte werden tweede en derde en zijn o...