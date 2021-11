Valentijn Driessen: Klassiek dilemma kan Louis van Gaal en Oranje das om doen

Premium Voetbal

Louis van Gaal slaat WK-ticket uit handen van Oranje

’Gelukkig hebben we de herkansing nog’. Na de armzalige 2-2 bij Montenegro moet het Nederlands elftal dinsdag revanche nemen op vooral zichzelf om ten koste van Noorwegen alsnog kwalificatie af te dwingen voor het WK 2022 in Qatar. In de troosteloze ambiance van een lege Kuip, terwijl zich in Podgor...