Veek kritiek op competitieschema België: ’Middelvinger naar de fans’

Club Brugge, met rechts op de foto aanvoerder Ruud Vormer, kwam op 4 juli in actie bij een oefenduel. Ⓒ ANP/HH

BRUSSEL - Kampioen Club Brugge opent het nieuwe voetbalseizoen in België op zaterdag 8 augustus met de wedstrijd tegen Charleroi, de nummer drie van de afgelopen competitie. Later op de dag spelen ook nog Standard Luik tegen Cercle Brugge en KV Oostende tegen Genk. Een dag later staan onder meer Anderlecht - STVV en Antwerp - Gent op het programma.