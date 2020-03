Voetbalclubs sturen spelers op lenteslaap: ’Dit kan maanden duren’

Feyenoord-trainer Dick Advocaat Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Ook de Nederlandse profvoetballers zitten vanaf nu thuis door de strengere maatregelen die zijn ingevoerd ter bestrijding van het coronavirus. De KNVB heeft alle clubs opgeroepen om de trainingsfaciliteiten tot 6 april te sluiten en daar is massaal gehoor aan gegeven. De periode zonder wedstrijden is ook met een week verlengd tot 6 april, waardoor er een derde speelronde is opgeschort.