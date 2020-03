Joop Zoetemelk (73) maakt zich in ’gesloten’ Frankrijk geen zorgen om zichzelf

Joop Zoetemelk in zijn tuin in Frankrijk. Ⓒ Eigen Foto

AMSTERDAM - De trappers van zijn fiets hebben al een week geen omwenteling meer gemaakt. In het Franse dorpje Germigny-l’Évêque is het dagelijkse leven ’bevroren’, nadat de regering vorige week maandag een ’lockdown’ instelde. Joop Zoetemelk, in 1980 de laatste Nederlandse Tour-winnaar, laat weten dat hij het naar omstandigheden goed maakt. „Natuurlijk maak ik me zorgen om waar we nu mee te maken hebben, maar ik ben nog overeind.”