Willem II ondanks zege gedegradeerd uit Eredivisie

Uitermate verrassend is de uiteindelijke zestiende plek van Heracles Almelo, dat zich in eigen huis liet aftroeven door Sparta Rotterdam (1-3), en daardoor de promotie/degradatie-play-offs in moet. Behalve Fortuna verzekerde ook Sparta, dat vooraf nog in degradatiegevaar was, zich van lijfsbehoud.

Willem II zette de toon op de bloedstollende middag degradatievoetbal door al in de 8e minuut van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht de leiding te nemen door een goal van Jizz Hornkamp. Willem II profiteerde van een fout in de opbouw van de thuisploeg en nam brutaalweg de leiding. Voor Hornkamp was het de vierde goal in dertien duels. Een behoorlijk moyenne voor de spits die in januari werd overgenomen van FC Den Bosch en die meteen vol aan de bak moest.

De fanatieke aanhang van Willem II had de clubleiding verzocht om het traditioneel afgespeelde clublied ’Hup Willem II, stoere kerels’ niet ten gehore te brengen vooraf, om de opbouw naar de wedstrijd niet te verstoren, een verzoek waar gehoor aan was gegeven. De fanatieke Tilburgse supporters zorgden voor een heksenketel in het Willem II-stadion.

Zian Flemming heeft voor de 0-1 gezorgd. Ⓒ Marcel van Dorst

Door de vroege voorsprong van Willem II dook Fortuna, vooraf gestart als nummer 16, virtueel onder de rode streep. Willem II kwam er virtueel door op de play-offplek, terwijl Sparta op de veilige vijftiende plek bleef staan.

Het plaatje veranderde, toen vijf minuten na Willem II ook Fortuna Sittard de leiding nam. Trainer Sjors Ultee had afgelopen woensdag tegen Vitesse niet kunnen beschikken over het geschorste drietal Zian Flemming, Mats Seuntjens en Deroy Duarte. Dat was een geweldige aderlating. In Nijmegen stond het drietal weer in de basis en met een schitterende aanval met hoofdrollen voor Seuntjens, die een subtiel hakballetje gaf, en afmaker Flemming bewezen ze direct weer hun waarde. Voor Flemming was het al de twaalfde goal van het seizoen. Met name de afgelopen weken is zijn belang gigantisch geweest met zes goals en één assist in zijn laatste zes duels.

Door de voorsprong van Fortuna verschoven onderin de panelen weer. Ondanks de voorsprong was Willem II weer virtueel 17e, Sparta zakte naar de play-offplek terwijl Fortuna naar de virtuele 15e plek sprong.

Vlak voor rust volgde Sparta Rotterdam het voorbeeld van de twee grote concurrenten. In het rechtstreekse duel met ook nog in degradatiegevaar verkerende Heracles Almelo nam de ploeg van trainer Maurice Steijn kort voor rust de leiding via Arno Verschueren. Daardoor duwde Sparta, dat in Almelo vanwege de stadionveiligheid de steun van de eigen supporters moest missen, de thuisploeg richting de zestiende plek, die deelname oplevert aan de promotie/degradatie-play-offs. Heracles had sinds de zesde speeldag niet meer op een degradatieplek gestaan, dus de stress gierde door de kelen in Almelo, waar ze toch al een seizoen vol pijnlijke gebeurtenissen hebben beleefd. Zo liepen Ismail Azzaoui en Kaj Sierhuis zware blessures op en moest Rai Vloet op staande voet worden ontslagen na het veroorzaken van een dodelijk ongeval en werden er constructiefouten geconstateerd in Erve Asito.

Treurnis bij Heracles Almelo, dat nog vol aan de bak zal moeten in de strijd tegen degradatie. Ⓒ ANP/HH

Ook tegen Sparta was het lot de thuisploeg niet gunstig gezind. Heracles dacht een strafschop te krijgen, toen Spartaan Aaron Meijers de bal binnen de zestien op de hand kreeg, maar scheidsrechter Danny Makkelie beoordeelde het tot ontzetting van de tukkers als niet strafbaar hands. Sparta verdedigde na rust met man en macht, terwijl Heracles steeds wanhopiger de aanval zocht. Bij een enkele uitbraak van Sparta was het echter raak. Joeri de Kamps zette Meijers voor de keeper en die legde goed af op Lennart Thy: 0-2. En even later maakte Mario Engels er zelfs 0-3 van, waarmee het sprookje van Steijn compleet was. Onder leiding van de nieuwe trainer pakte Sparta uit de laatste vier wedstrijden tien punten en daarmee heeft Steijn ervoor gezorgd, dat hij komend seizoen met Sparta actief is in de Eredivisie.

De 3-0 achterstand kwam hard aan in Almelo, waar het publiek ’Schaam je kapot’ gilde tegen de eigen ploeg. Met die stand in de eigen wedstrijd kon Heracles alleen maar hopen dat NEC zou scoren tegen Fortuna. Die hoop werd ook gekoesterd in Tilburg, waar Willem II na rust door een goal van Driess Saddiki en een eigen doelpunt van FC Utrecht-middenvelder Joris van Overeem ook uitliep naar 3-0.

De drie doelpunten van Willem II helpen de club uit Tilburg niet. Ⓒ Pro Shots

De door Heracles en Willem II zo vurig gewenste gelijkmaker zat er ook in, want in de tweede helft ontwikkelde NEC-Fortuna zich tot een uiterst eenzijdig duel, waarbij Fortuna alleen maar kon tegenhouden en NEC legio doelgevaar ontwikkelde. Met de Griekse verdediger Dimitrios Siovas als rots in de branding en dankzij een goed keepende Yanick van Osch kregen onder anderen Jonatha Okita, Ali Akman en invaller Javier Vet de bal er echter niet in. NEC had vooraf virtueel de achtste plaats in handen en moest winnen om deelname aan de play-offs veilig te stellen, maar de Nijmegenaren beten de tanden stuk op de overlevingsdrang van Fortuna.

Ook het goudhaantje van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, Ibrahim Cissoko, kon daar niks aan veranderen, al zorgde hij met zijn invalbeurt voor veel dreiging. Het bleef bloedstollend spannend in Nijmegen, tot aan de laatste seconde van de blessuretijd, want een late gelijkmaker zou ervoor zorgen dat Fortuna in extremis het lijfsbehoud zou kwijtraken en rechtstreeks zou degraderen. Die gelijkmaker van NEC was nog heel dichtbij in de blessuretijd, waarin keeper Mattijs Branderhorst mee naar voren ging, maar eerst redde Flemming op de doellijn op een inzet van Elayis Tavsan en meteen daarop haalde Nigel Lonwijk een inzet van de doellijn.

En zo stelde Fortuna op het tandvlees nog een jaar Eredivisievoetbal veilig en dompelden de Limburgers zowel het met 3-0 winnende Willem II van ex-Fortuna-trainer Kevin Hofland als het met 3-0 verliezende Heracles in rouw.