Publiek weer welkom in Franse voetbalstadions

De clubs mogen nu fans toelaten bij de oefenwedstrijden in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook bij de nog te spelen finales van de twee Franse bekertoernooien kan nu publiek aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat het voetbaljaar 2020-2021 op 22 augustus van start gaat.

De Franse voetbalcompetities werden eind april voor beëindigd verklaard vanwege de coronacrisis. Hoewel er in de Ligue 1 nog tien speelrondes op het programma stonden, werd Paris Saint-Germain uitgeroepen tot kampioen. In de vier andere grote competities in Europa (Duitsland, Spanje, Engeland en Italië) is het seizoen inmiddels wel weer hervat.