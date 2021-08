Max Verstappen: ‘Lompe acties van anderen hebben mij veel punten gekost’

,,Het zit zeker niet mee, maar het is allemaal buiten onze schuld om. Twee races achter elkaar word je er door een Mercedes afgeknald”, aldus Verstappen, doelend op de crash in Silverstone na een touché van Lewis Hamilton. In Boedapest tikte Valtteri Bottas Lando Norris van achteren aan, waarna de Brit inreed op de rechterkant van de auto van Verstappen.

,,Dit was gewoon een heel lompe actie van Valtteri. Balen, maar daar kan ik niets aan veranderen. Ik heb er nog wat van proberen te maken, maar de auto was totaal niet meer te besturen. Als je de hele rechterkant kwijtraakt, verlies je heel veel neerwaartse druk. Lompe acties van andere mensen hebben mij tot nu toe veel punten gekost.”