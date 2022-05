Derde plek Rinus van Kalmthout in Alabama

Lange tijd leek Van Kalmthout (21) op Barber Motorsports Park vanaf pole position af te stevenen op de tweede IndyCar-zege in zijn loopbaan. Na de tweede pitstop werd de coureur van Ed Carpenter Racing echter gepasseerd door naaste belager Patricio O’Ward, die de race uiteindelijk ook won. Regerend kampioen Alex Palou wist zich na zijn laatste pitstop ook nog voor Van Kalmthout te nestelen.

De wedstrijd in Birmingham, Alabama was de vierde van dit jaar. Van Kalmthout won vorig seizoen zijn eerste race in de IndyCar Series, toen in Indianapolis. Die race, de GMR Grand Prix, staat over twee weken op het programma.