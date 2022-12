Premium Het beste van De Telegraaf

Kleine mindgames en beste set ooit ’Mighty Mike’ op WK darts Michael van Gerwen ook naast bord in topvorm: ‘Dan heb ik hem al in m’n broekzak’

Michael van Gerwen en Lewy Williams schudden elkaar de hand. Ⓒ ANP/HH

ALEXANDRA PALACE - Michael van Gerwen (33) veegde de vloer aan met de uiteindelijk steeds aandoenlijker wordende Lewy Williams in zijn eerste partij op het WK darts. De Welshman zag Mighty Mike, ondere meer met een gemiddelde van 125,25 in de tweede set, een aantal waarschuwingsschoten afvuren richting het complete deelnemersveld. ,,Ik hoef geen boodschappen meer af te geven, mensen weten waartoe ik in staat ben’’, aldus MvG zelf.