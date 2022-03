Mexicaanse voetbalcompetitie stilgelegd na veldslag in stadion

Na een dik uur spelen werd het veld van het Corregidora-stadion bestormd door fans en werd de wedstrijd stilgelegd. Het was het startsein voor extreem gewelddadige rellen door het hele stadion.

Aanhangers van beide clubs zochten de confrontatie en gingen op de tribunes op de vuist met elkaar. Beveiligers besloten de hekken rond het veld te openen, zodat supporters zich op het veld in veiligheid konden brengen. De spelers gingen de kleedkamers in. Ook buiten het stadion werd gevochten.

Ⓒ REUTERS

De wedstrijd in de hoogste Mexicaanse competitie werd vooraf niet betiteld als risicowedstrijd. Er was weinig politie aanwezig, waardoor de relschoppers vrij spel hadden.

Op social media gaan gruwelijke beelden rond van de rellen, die in Mexico als „het ernstigste voetbalgerelateerde geweld ooit” worden genoemd. De veldslag roept vragen op over Mexico als mede-organisator van het WK in 2026. De organisatie van het toernooi is toegewezen aan Mexico, Canada en de Verenigde Staten.