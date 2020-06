„Alles is veranderd, zelfs naar het stadion komen is anders. Alles was vreemd, maar zowel de staf als de spelers hebben het goed gedaan en de klus geklaard. We zijn erin geslaagd om te beginnen waar we 95 dagen geleden waren gebleven.”

Door het gelijkspel van zaterdag verzekerde Napoli zich van een plek in de finale, waarin de club uit Napels het opneemt tegen Juventus. Die finalist speelde een dag eerder doelpuntloos gelijk tegen AC Milan.

Ook de finale wordt gespeeld onder strikte voorwaarden. „Afstand houden is niet gemakkelijk en het is niet leuk. Maar respect voor de duizenden mensen die ons hebben verlaten, het is verschrikkelijk geweest”, zei de trainer over de bijna 35.000 mensen die door het coronavirus om het leven kwamen in Italië.

De finale wordt woensdag al gespeeld.