Kane verdringt Janssen weer naar de bank bij Spurs

Kane scoorde dit seizoen al achttien keer in de Premier League en scoorde in zijn twee eerdere duels met Bournemouth in totaal vijf keer. Oranje-international Janssen staat op één doelpunt in de Engelse competitie.

Oud-Ajacieden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen vormen zoals vertrouwd het centrale verdedigingsduo bij de Spurs, terwijl twee andere ex-eredivisiespelers Mousa Dembele en Christian Eriksen op het middenveld staan.

Volg het duel hier vanaf 13:30 uur LIVE

Opstelling Tottenham Hotspur

Lloris, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Son, Eriksen, Dele, Kane.

Opstelling Bournemouth

Boruc, Smith, Francis, S. Cook, Daniels, Stanislas, Arter, Wilshere, Pugh, King, Afobe.