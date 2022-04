Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen ’Geen toekomst voor Arne Slot in aftakelende Kuip’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Vorig seizoen verzette de gemeente Rotterdam de play-off-finale Feyenoord-FC Utrecht in een oogwenk. Ditmaal verkocht het stadsbestuur keihard ’nee’ na Feyenoords verzoek om FC Utrecht een dag eerder te ontvangen vanwege de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. Het valt goed voor te stellen dat burgemeester Ahmed Aboutaleb helemaal klaar is met Feyenoord na de eenzijdige mededeling van de club niet langer heil te zien in een nieuw stadion of verbouwing van De Kuip.